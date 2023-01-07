Происшествия 07 января 2023, 19:28 Алабай насмерть загрыз хозяйку в Барнауле Следователи начали проверку смертельного нападения алабая на хозяйку РИА «Новости»

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Жительница Барнаула погибла от укусов собственной собаки породы алабай. Следователи начали проверку всех обстоятельств случившегося. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на помощника руководителя краевого главка СК Людмилу Рязанцеву.

Представитель ведомства заявила, что владелице собаки было 58 лет. Криминалисты уже осмотрели место происшествия и назначили необходимые экспертизы. Животное нейтрализовали.

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Издание «Банкфакс» со ссылкой на очевидцев уточнило, что собака напала на хозяйку в поселке Пригородном. Соседи вызвали на место медиков, но от полученных травм пострадавшая умерла в машине скорой помощи.

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Погибшая работала урологом-андрологом и читала лекции в местном медицинском университете, рассказала «Газете.ru» жительница Барнаула, знавшая владелицу пса. По ее словам, алабай был не единственным питомцем. В загородном доме погибшая держала несколько собак, которых регулярно навещала, чтобы покормить.