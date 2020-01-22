22 января 2020, 13:42
Акватория Байкала содрогнулась от двух землетрясений подряд
Два землетрясения с разницей в пять часов зафиксировали на Байкале, сообщил сайт телеканала «Звезда» со ссылкой на сайт Байкальского филиала Геофизической службы РАН.
22 января на границе Иркутской области и Республики Бурятия зафиксировали два подземных толчка.
Первый из них, по данным сейсмологов, произошел в 6:20 по местному времени и имел магнитуду 3,5 балла. Второй толчок зафиксировали в 11:19. Его магнитуда составила 3 балла.
Отмечается, что эпицентр, из которого исходили толчки располагался в центральной части Байкала, между полуостровом Святой Нос и самым крупным островом Ольхон.