Акватория Байкала содрогнулась от двух землетрясений подряд

22 января на границе Иркутской области и Республики Бурятия зафиксировали два подземных толчка.

Первый из них, по данным сейсмологов, произошел в 6:20 по местному времени и имел магнитуду 3,5 балла. Второй толчок зафиксировали в 11:19. Его магнитуда составила 3 балла.

Отмечается, что эпицентр, из которого исходили толчки располагался в центральной части Байкала, между полуостровом Святой Нос и самым крупным островом Ольхон.