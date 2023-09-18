Происшествия 18 сентября 2023, 14:40 Акваклуб в подвале жилого дома закрыли в Москве Роспотребнадзор добился закрытия акваклуба «Китенок» в подвале дома в Москве РИА «Новости»

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Акваклуб «Китенок», расположенный в подвале жилого дома по адресу улице Митинская в Москве, закрыли на два месяца. Об этом сообщила пресс-служба столичного управления Роспотребнадзора.

В ведомстве добавили, что администрацию акваклуба оштрафовали. Также сотрудники Роспотребнадзора составили протокол о запрете деятельности на 60 суток. Помещения акваклуба опечатали.

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Закрытие было связано с грубыми нарушениями санитарного законодательства, а также невыполнением санитарно-противоэпидемических мероприятий. Работники акваклуба несвоевременно проходили флюорографию, а в их медицинских книжках отсутствовали сведения о вакцинации.

Ранее трое детей попали в больницу в Сергиевом Посаде с отравлением парами хлора в бассейне клуба «Виктория Фитнес».