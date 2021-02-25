Акушерку оправдали в связи со смертью пациентки в Свердловской области

Суд вынес оправдательный приговор акушерке больницы в Свердловской области, где умерла пациентка. Об этом сообщило агентство Ura.ru со ссылкой на пресс-службу суда.

Уточняется, что женщина скончалась от выворота матки после родов. Суд установил, что действия акушерки не являются причиной смерти пациентки. По данным следственной экспертизы, действия врача были названы непрофессиональными. Была проведена еще одна экспертиза, по результатам которой вынесли оправдательный приговор.