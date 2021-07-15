Акула убила пьяного мужчину в Бразилии

В Бразилии произошло нападение акулы на человека. Животное разорвало его во время того, как мужчина пытался справить нужду. Об этом сообщил МК.

Ситуация произошла в городе Жабуатан-дус-Гуарарапис. Двое мужчин в состоянии алкогольного опьянения зашли в воду, чтобы справить нужно. В какой-то момент один из них увидел, как его 51-летний товарищ с кем-то борется. После этого на поверхности воды образовалось много крови, передала «Свободная Пресса».

Мужчину вытащили на берег. Животное откусило ему половину руки и разорвала ногу. Приехавшие на место происшествия медики установили смерть мужчины.