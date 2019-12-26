Акула случайно утащила ныряльщика

Инцидент произошел в Южной Африке у побережья Кейптауна. 47-летний Теодор Принслу занимался подводной охотой. Мужчина поймал большую рыбу и привязал добычу на буй, закрепленный на его поясе.

Однако улов мужчины приглянулся пятиметровой акуле. Хищница схватила рыбу и потащила от берега вместе с привязанным к ней охотником, написал сайт телеканала «Мир 24».

Хищница утянула ныряльщика на 50 метров от берега. Рыбак с трудом смог отцепить буй и спастись. Он благополучно доплыл до берега.