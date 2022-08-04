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    04 августа 2022, 18:17

    Акула покусала подростка во Флориде

    Дарья Морозова

    Тринадцатилетний мальчик подвергся нападению акулы во Флориде. Об этом сообщило РИА ФАН со ссылкой на WSVN.

    Подросток собирался охотиться на омаров, когда почувствовал, как что-то коснулось его ноги. Он увидел акулу, после чего животное укусило его за губу. Мальчику удалось вынырнуть и позвать на помощь.

    Подросток попал в больницу, где ему наложили на лицо 10 швов. Он заявил, что планирует продолжать рыбалку, но ему придется подождать, пока заживет рана.