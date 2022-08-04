Акула покусала подростка во Флориде

Тринадцатилетний мальчик подвергся нападению акулы во Флориде. Об этом сообщило РИА ФАН со ссылкой на WSVN.

Подросток собирался охотиться на омаров, когда почувствовал, как что-то коснулось его ноги. Он увидел акулу, после чего животное укусило его за губу. Мальчику удалось вынырнуть и позвать на помощь.

Подросток попал в больницу, где ему наложили на лицо 10 швов. Он заявил, что планирует продолжать рыбалку, но ему придется подождать, пока заживет рана.