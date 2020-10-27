27 октября 2020, 17:22
Акула откусила руку туристу из Украины в Шарм-эш-Шейхе
Акула напала на украинскую семью и откусила руку подростку в Египте. Происшествие с туристами случилось на курорте Шарм-эш-Шейх в воскресенье, 25 октября, информирует РИА ФАН.
Мать, отец и их сын решили заняться дайвингом вместе с инструктором. Внезапно на берегу появилась акула, которая атаковала людей. 12-летний мальчик остался без руки. Помимо прочего, травмы получили его мама и инструктор, пишет «МИР 24».
По информации местных СМИ, украинцы воспользовались услугой погружения не у туроператора, а у третьих лиц. Уточняется, что в Египте это категорически запрещено. Местные власти взяли на себя все расходы по лечению гостей из зарубежья.