Акула откусила руку туристу из Украины в Шарм-эш-Шейхе

Мать, отец и их сын решили заняться дайвингом вместе с инструктором. Внезапно на берегу появилась акула, которая атаковала людей. 12-летний мальчик остался без руки. Помимо прочего, травмы получили его мама и инструктор, пишет «МИР 24».

По информации местных СМИ, украинцы воспользовались услугой погружения не у туроператора, а у третьих лиц. Уточняется, что в Египте это категорически запрещено. Местные власти взяли на себя все расходы по лечению гостей из зарубежья.