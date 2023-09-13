Эксклюзив 13 сентября 2023, 20:10 Акула напала на девушку на египетском курорте Дахаб Очевидец сообщил о нападении акулы на девушку на курорте Дахаб в Египте Unsplash

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Акула снова напала на человека в Египте. ЧП произошло на курорте Дахаб. Один из очевидцев в беседе с «360» рассказал подробности происшествия. По словам мужчины, от зубов хищницы пострадала девушка. Скорее всего, она лишилась руки.

По словам туриста, женщина пострадала близ отеля «Лагуна». Девушка плавала возле буйков вместе со своим спутником.

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«Увидели большую рыбу, подумали — тунец, хотя глупо звучит. Потом резко — крики и шум. Парень тащит девушку на берег. Она без сознания [была]. С рукой что-то непонятное. Есть подозрения, что акула до локтя руку откусила. Пострадавшую сразу работники отеля унесли. В Дахабе есть первая помощь, потом — в Шарм-эль-Шейх», — рассказал собеседник «360».

После, по его словам, за акулой гонялись с гарпуном, но она ушла на глубину.

«Ждут, когда сплывет. Откроют ли воду завтра — неизвестно», — добавил он.

По информации издания El Manshar, девушку госпитализировали. Она потеряла руку.

В августе все пляжи курорта Дахаб закрывали после того, как близ побережья заметили акулу. Тогда из отдыхающих никто не пострадал.

В начале июня акула убила человека на пляже Dream Beach в Хургаде. Погибшим оказался молодой человек из России.