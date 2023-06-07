Происшествия 07 июня 2023, 19:54 Акцию «Осторожно, дикие животные выходят на дорогу» провели в Нижегородской области

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В Нижегородской области Министерство сельского хозяйства совместно с ГИБДД провели акцию «Осторожно, дикие животные выходят на дорогу». Об этом сообщил сайт pravda-nn.ru.

«Аварии с участием лосей чаще всего происходят в конце мая — начале июня, когда годовалые особи уходят от матери в поисках своей территории, а также осенью во время гона. С начала 2023 года зафиксировано 54 случая ДТП с участием диких животных», — рассказали организаторы акции.

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Власти региона даже разработали карту, на которой отражены места, в которых чаще всего происходят аварии. Кроме того, в ГИБДД напомнили, что если столкновение с животным все же произошло, то о нем нужно обязательно сообщить. Нельзя покидать место происшествия. Также опасно подходить к раненому или убитому зверю.

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