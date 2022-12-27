Происшествия 27 декабря 2022, 07:01 Акция протеста против отключения света в Киеве закончилась стрельбой «Страна.ua»: на акции протеста против отключения электричества в Киеве произошла стрельба

Читать 360tv в

Жители одного из жилых комплексов в Оболонском районе Киева устроили акцию протеста против отключения электричества. Участники конфликта не смогли договориться и открыли огонь. На место вызвали скорую помощь и полицию, рассказала «Страна.ua».

На улицу с требованием вернуть электричество вышли десятки жителей ЖК «Бережанский». Они остались без света из-за долгов своего застройщика перед энергетической компанией ДТЭК. Киевляне перекрыли дорогу на улице Автозаводской и потребовали решить проблему мирным путем. В какой-то момент ситуация вышла из-под контроля, и участники акции открыли огонь. После этого на место вызвали полицию и скорую помощь. Стрелявших задержали. Пострадал ли кто-то из жителей, неизвестно.

Реклама

Плановые и экстренные отключения света происходят по всей Украине из-за повреждения объектов критической инфраструктуры. Национальная энергетическая компания «Укрэнерго» объявила 26 декабря о существенном дефиците мощности в энергосистеме и превышении лимита потребления в Киеве, Днепропетровской, Запорожской, Харьковской, Львовской и Киевской областях. В этих регионах устроили аварийные отключения.

Реклама