Акции «Норникеля» подорожали на 4% после совещания Путина по ЧС в Норильске

Несмотря на то, что в Норильске все еще устраняют последствия разлива нефти и режим ЧС еще не отменен, акции «Норникеля» уже начали дорожать. Это произошло сразу же после совещания с участием Путина и Потанина.

Бумаги «Норильского никеля» начали резко укрепляться и выросли уже на 4% — об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

На совещании с главой государства владелец компании Владимир Потанин оценил, сколько средств понадобится на ликвидацию последствий. Это как минимум 10 миллиардов рублей. Все расходы возьмет на себя сама компания, заявил ее глава.

Как передает РБК, в день введения чрезвычайной ситуации акции компании рухнули на 1,7%, а на следующий день — уже на 9,5%. Но с утра пятницы, 5 июня, котировки начали расти и отыграли 3%.

Разлив топлива в Норильске произошел из-за аварии на ТЭЦ. В почву и реку попало около 21 тысяч тонн нефтепродуктов. Спасатели продолжают работать на месте, в МЧС заявили, что локализовали разлив. Ранее в «Норникеле» сообщили, что причиной происшествия могло стать таяние вечной мерзлоты.