Актрисы кукольного театра погибли в аварии на уральской трассе | 360°

Происшествия 02 октября 2022, 13:00 Поделиться Telegram

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Viber Актрисы кукольного театра погибли в аварии на уральской трассе МВД по Свердловской области: актрисы театра кукол погибли в ДТП с автобусом и грузовиком Пресс-служба МВД по Свердловской области

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Автобус театра кукол из Краснотурьинска столкнулся с грузовиком на автодороге Екатеринбург — Серов в ночь на воскресенье, 2 октября. На месте погибли две актрисы. Еще одного участника труппы госпитализировали с многочисленными травмами. Об этом сообщил глава пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых на официальной странице ведомства во «ВКонтакте».

По предварительным данным, водитель большегруза MAN не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с автобусом.

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«Тягач принадлежит кушвинскому молочному предприятию. Он возвращался в свой город из Серова без груза. Автобус перевозил из Первоуральска в Краснотурьинск группу артистов численностью 16 человек, находившихся на гастролях», — рассказал Горелых.

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В результате аварии до приезда врачей погибли две актрисы театра кукол 1985 и 1997 годов рождения. Еще один их коллега с травмами попал в районную больницу. На месте ДТП работает следственно-оперативная группа для установления всех обстоятельств происшествия.

По итогам разбирательства сотрудники ведомства примут решение о возбуждении уголовного дела.

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