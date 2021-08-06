Актриса театра и кино Вероника Эйдлин стала жертвой нападения. Девушку избил неизвестный, сообщили СМИ. Она получила закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга.

На Эйдлин напали 5 августа на территории элитного поселка Назарьево в Одинцовском городском округе, сообщил РЕН ТВ. Нападавший 31-летней актрисе не знаком.

После случившегося девушку увезли в больницу. Ей диагностировали закрытую ЧМТ и сотрясение. Медики оказали Эйдлин необходимую помощь и отпустили домой.

Причины нападения и личность избившего артистку устанавливаются.

Актриса театра и кино Вероника Эйдлин окончила ГИТИС в 2012 году. Снялась в нескольких фильмах и сериалах: «Деревенщина», «Красивая жизнь», «Скорая помощь — 2», «Ради жизни». Девушка увлекается поэзией, пишет стихи, не раз была номинантом литературных премий.