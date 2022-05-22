Актрису Наталью Величко нашли мертвой в московской квартире

Умерла российская и советская актриса театра, кино и ТВ, артистка озвучки и режиссер Наталья Величко. Ее нашли мертвой в московской квартире.

Причина смерти неизвестна. Наталье Величко был 81 год, она родилась 4 мая 1941 года в городе Фрунзе. В начале нулевых она оставила работу в кино.

На телевизионных экранах величко дебютировала в 1963 году в роли Аси в экранизации «Тишины» Бондарева. Потом играла в фильмах «Первый снег», «Друзья и годы», Третья молодость». Также она известна по роли Эльзы в легендарном сериале «Щит и меч». В качестве режиссера поставила мелодраму «Ураган приходит неожиданно».