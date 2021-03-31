Актрису Наталью Горбей из сериала «Бедная Настя» обокрали в метро

Правоохранительные органы устроили проверку по факту ограбления актрисы и модели Playboy Натальи Горбей. Кража произошла в столичном метро 29 марта.

Актриса заявила, что она спускалась к общественному транспорту вместе с членами своей семьи, чтобы добраться до дома. Она держала в руках кошелек, где были деньги и документы. Уже дома она обнаружила пропажу, сообщила «Политика сегодня».

Полиция проводит проверку. Ущерб от действий грабителей составил больше 15 тысяч рублей.