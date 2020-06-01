01 июня 2020, 18:09
Актриса ТЮЗа умерла на 101-м году жизни
Зинаида Леонтьева, актриса Тульского областного театра юного зрителя, умерла 31 мая в возрасте 100 лет. Об этом сообщил сайт «Утро.ру» со ссылкой на театр.
Сотрудники театра выразили свои соболезнования в связи с кончиной актрисы. Они назвали Леонтьеву потрясающей артисткой и легендой ТЮЗа. Причины смерти не уточняются.
За время своей карьеры, которая началась в 18 лет, артистка исполнила около 400 ролей в спектаклях российских и зарубежных авторов.