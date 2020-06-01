Актриса ТЮЗа умерла на 101-м году жизни

Сотрудники театра выразили свои соболезнования в связи с кончиной актрисы. Они назвали Леонтьеву потрясающей артисткой и легендой ТЮЗа. Причины смерти не уточняются.

За время своей карьеры, которая началась в 18 лет, артистка исполнила около 400 ролей в спектаклях российских и зарубежных авторов.