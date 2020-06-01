    01 июня 2020, 18:09

    Актриса ТЮЗа умерла на 101-м году жизни

    Анастасия Кременчугская

    Зинаида Леонтьева, актриса Тульского областного театра юного зрителя, умерла 31 мая в возрасте 100 лет. Об этом сообщил сайт «Утро.ру» со ссылкой на театр.

    Сотрудники театра выразили свои соболезнования в связи с кончиной актрисы. Они назвали Леонтьеву потрясающей артисткой и легендой ТЮЗа. Причины смерти не уточняются.

    За время своей карьеры, которая началась в 18 лет, артистка исполнила около 400 ролей в спектаклях российских и зарубежных авторов.