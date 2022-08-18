Актриса Тамара Косубаева умерла в возрасте 94 лет

Советская актриса Тамара Косубаева умерла на 95-м году жизни. Об этом сообщила «Российская газета» со ссылкой на Государственный центр поддержки национального кино.

По данным сайта utro.ru, Косубаева также была заслуженной артисткой Республики Казахстан. Она известна по фильмам «Невозможные дети», «Бабушка-генерал», «Путешествие в детство», «Сын вернулся».

Также актриса играла в Казахском государственном театре для детей и юношества и Карагандинском областном казахском драматическом театре.