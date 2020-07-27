27 июля 2020, 18:38
Актриса Спенсер Грэммер и ее друг получили ранения в ресторане
Спенсер Грэммер, американская актриса, озвучившая Саммер Смит в мультсериале «Рик и Морти», и ее друг получили ранения во время ужина в нью-йоркском кафе. Об этом сообщил сайт «Дни.ру».
По словам Грэммер, она вместе с другом ужинала в уличном кафе. Ближе к закрытию пришел пьяный посетитель, ему отказали в обслуживании, так как заведение закрывалось. Дебошира это не устроило, и он начал буянить.
Грэммер и другие посетители начали успокаивать мужчину. Он достал нож, в результате чего актриса и ее спутник получили ранения. У нее порез на руке, у друга пострадала спина — подозреваемый вонзил в нее нож.
«К счастью, без серьезных внутренних повреждений», — рассказала Грэммер.
Нападавший сбежал, сейчас его ищут правоохранители.