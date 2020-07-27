Актриса Спенсер Грэммер и ее друг получили ранения в ресторане

По словам Грэммер, она вместе с другом ужинала в уличном кафе. Ближе к закрытию пришел пьяный посетитель, ему отказали в обслуживании, так как заведение закрывалось. Дебошира это не устроило, и он начал буянить.

Грэммер и другие посетители начали успокаивать мужчину. Он достал нож, в результате чего актриса и ее спутник получили ранения. У нее порез на руке, у друга пострадала спина — подозреваемый вонзил в нее нож.

«К счастью, без серьезных внутренних повреждений», — рассказала Грэммер.

Нападавший сбежал, сейчас его ищут правоохранители.