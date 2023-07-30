Происшествия 30 июля 2023, 20:14 Актриса Папанова попала в ДТП на северо-востоке Москвы «MK»: актриса Елена Папанова попала в аварию на улице Бориса Галушкина в Москве Сайт мэра и правительства Москвы

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Известная киноартистка Елена Папанова оказалась участницей дорожно-транспортного происшествия в Северном-Восточном округе Москвы. В бампер ее иномарки врезался автомобиль каршерина, об этом сообщил «Московский комсомолец».

По его данным, дочь знаменитого советского актера Анатолия Папанова в прошлую субботу поздно вечером ехала в своей машине марки Nissan в тоннеле под улицей Бориса Галушкина. В один момент внезапно она почувствовала сильный удар в заднюю часть автомобиля. Актриса ударилась головой о руль, но сразу остановила машину.

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СМИ уточнило, что в иномарку Папановой врезался каршеринговый Volkswagen. После удара арендованный авто закрутило и отбросило в крайний ряд, на стену тоннеля. За рулем немецкой машины был 21-летний мигрант, который вез родственницу и приятеля. Молодой человек получил сотрясение мозга, его увезли в больницу. Тем временем актриса от помощи медиков отказалась, несмотря на то, что сильно ударилась головой.

Ранее автомобиль перевернулся на Косинском шоссе в Москве. Перед этим водитель машины наехал на препятствие.