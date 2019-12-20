Активист движения «Тагил без ям» погиб в Свердловской области

По данным информагентства, авария произошла на 273-м километре трассы Екатеринбург — Серов. Водитель LADA Largus не справился с управлением и сбил Шабалина. Под колеса авто также попала 27-летняя женщина, которая была на тот момент вместе с общественником. Мужчина погиб, а его спутница попала в реанимацию.

Другой активист «Тагила без ям» Никита Чапурин намерен обратиться в прокуратуру с требованием возбудить уголовное дело в отношении начальника регионального Управления автомобильных дорог. Он пояснил, что на том участке дороги, где было зафиксировано ДТП, образовался гололед из-за того, что его не посыпали реагентами.

«Я позвонил в Управление автомобильных дорог Свердловской области и сообщил, что на трассе образовался „черный лед“. Диспетчер ответил, что дорогу не посыпают, так как поступило много жалоб на грязь», — рассказал активист.