Актера театра Табакова госпитализировали в Москве

Травма ноги стала причиной обращения к врачам актера театра Табакова Максима Сачкова. Молодому человека уже оказали всю необходимую помощь.

Как сообщил «360» осведомленный источник, Сачков попал в больницу вечером 22 февраля. Актер сильно подвернул ногу. Молодого человека привезли в одно из столичных медучреждений.

Максим Скачков родился 16 августа 1993 года в Усолье-Сибирском. Он получил актерское образование в Московской театральной школе Олега Табакова и стал играть на сцене. Затем он дебютировал в сериале «Пока станица спит».

Скачков играет в таких спектаклях, как «Страх и нищета в Третьей империи», «Школа жен» и «Эмма».