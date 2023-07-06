Происшествия 06 июля 2023, 04:59 Актера сериала «Чикатило» задержали в Москве с наркотиками ТАСС: актера сериала «Чикатило» Дмитрия Малькова задержали в Москве с наркотиками Unsplash

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Столичные полицейские задержали актера Дмитрия Малькова. Они нашли у него наркотики, сообщил ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

«В квартире в Красносельском районе задержан 24-летний актер Дмитрий Мальков. У него обнаружено более 100 граммов запрещенных наркотических средств», — заявил собеседник агентства.

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Он уточнил, что найденные наркотики были растительного происхождения.

В пресс-службе ГУ МВД России по Москве сообщили, что в Красносельском районе задержали молодого человека 1999 года рождения, у которого при себе были наркотики. Никаких подробностей в ведомстве уточнять не стали. Правоохранители возбудили уголовное дело. По нему задержанному грозит до трех до 10 лет заключения.

Мальков снимался в сериалах «Чикатило», «Контакт», «ИП Пирогова» и «Алиса не может ждать».