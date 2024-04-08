Происшествия 08 апреля 2024, 13:40 Актера Павла Деревянко обманули на 300 тысяч рублей Baza: мошенники похитили у актера Павла Деревянко 300 тысяч рублей РИА «Новости»

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Актер Павел Деревянко потерял 300 тысяч рублей. Через мессенджер мошенник под видом знакомого попросил у него эту сумму взаймы, а после сказал, что нужно еще. Спустя время артист понял, что общается с аферистом, сообщил Telegram-канал Baza.

По информации канала, Деревянко получил сообщение в Telegram 28 марта. Якобы знакомый попросил у актера в долг 300 тысяч рублей. Артист без колебаний выполнил его просьбу.

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Однако через час этот же человек снова попросил актера перевести уже 250 тысяч рублей. В этот раз Деревянко засомневался и сообразил, что общается не со знакомым.

Артист оперативно связался с банком и потребовал остановить перевод. Ему повезло: банк успел вовремя заблокировать вторую транзакцию. Деревянко обратился с заявлением в полицию.

Ранее мошенники попытались обмануть актера Сергея Безрукова голосом его коллеги Константина Хабенского. Он получил от товарища предложение профинансировать строительство медицинского комплекса для детей-инвалидов.