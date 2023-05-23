Происшествия 23 мая 2023, 14:27 Актера Канахина опознали по кадрам нападения украинских боевиков в Белгородской области Мать актера Канахина заявила о похожем на сына диверсанте в Белгородской области

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Фигурант видеозаписи, сделанной, предположительно, украинскими диверсантами в Белгородской области, оказался похож на актера Кирилла Канахина. Об этом в беседе с РИА «Новости» рассказала его мать Валентина.

Она уточнила, что сын прекратил выходить с ней на связь в марте этого года.

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«Да, вроде похож», — сказала Валентина, отвечая на вопрос о сходстве участника съемки диверсантов с актером Канахиным.

Это уже второй раз, когда мать артиста заявляет о его сходстве с проникнувшим на территорию России украинским диверсантом. Ранее она указала, что один из боевиков, пришедших в Брянскую область, также похож на ее сына. После этого нападения актера Канахина объявили в розыск.

Группа украинских диверсантов проникла в Грайвороновский городской округ Белгородской области в минувший понедельник, 22 мая.

Губернатор региона Вячеслав Гладков заявил о введении режима контртеррористической операции. Он уточнил, что поисками иностранных боевиков для выдворения и ликвидации занялись военные, бойцы Росгвардии и пограничной службы ФСБ.

Актер Кирилл Канахин работал в Театре Луны и снимался в таких фильмах и сериалах, как «Глухарь-3», «Участковый», «Простые истины».