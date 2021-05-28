Актера из турецкого сериала обвинили в изнасиловании

Актера из турецкого сериала «Дом, в котором ты родился — твоя судьба» Фатиха Коюноглу задержали по обвинению в изнасиловании. Об этом сообщил сайт «Дни.ру» со ссылкой на зарубежные СМИ.

Об изнасиловании заявила актриса, которая познакомилась с Коюноглу в ночном клубе. Она рассказала, что после клуба они отправились в театр, где работает актер. Там он начал к ней приставать, а после отказа — изнасиловал.

Мужчина свою вину не признает. Он заявил, что не трогал женщину. Представители артиста официальных комментариев не дают.

Ранее украинская модель Наталья Чуприна, принимавшая участие в скандальной «голой» фотосессии в Дубае, рассказала, что по возвращении на родину ее избили и изнасиловали.

Наталья вернулась из ОАЭ в Днепр и там познакомилась с мужчиной. Поначалу они хорошо общались, но когда разговор зашел о съемке в Дубае, тон сменился. Мужчина начал читать девушке нотации, что она занимается не тем, чем нужно. Модель решила, что свидание пора заканчивать, потому что не хотела, чтобы с ней общались в грубой форме.

«Меня после этого избили и изнасиловали. Проблема была в том, что это был частный дом», — рассказала украинка.