Происшествия 21 декабря 2023, 17:16 Актера из сериала «СашаТаня» нашли мертвым в Москве «МК»: актера из сериала «СашаТаня» Егора Найдовича нашли мертвым в Москве Фото: kino-teatr.ru

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Актера Егора Найдовича, известного по сериалу «СашаТаня», нашли мертвым в московской квартире 20 декабря. Об этом сообщило издание «Московский комсомолец».

По информации СМИ, 43-летний актер арендовал вместе с знакомым трехкомнатную квартиру на улице Академика Комарова. Он и обнаружил его тело на кровати, когда вернулся домой с женой.

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По словам соседа, последнее время Найдович получал мало ролей. Много времени он посвящал написанию сценариев. Более того, актер пристрастился к алкоголю.

Коллега Найдовича Александра Буянова рассказала «Комсомольской правде», что незадолго до смерти у актера нашли серьезное заболевание.

«Я знаю, что он болел, это точно. Все, с кем сегодня общался, тоже знали о его болезни. Говорят, рак, а рак чего конкретно, не знают», — сообщила она.

Егор Найдович сыграл 17 эпизодических ролей в фильмах и сериалах, среди которых «СашаТаня», «Мухтар. Новый след» «Небесная команда» и другие. Кроме того, актер работал в московском театре «Вертикаль».