Происшествия 13 января 2023, 12:39 Актера Бординова нашли живым «Лиза Алерт»: пропавший актер Бординов найден живым

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Актер Артем Бординов найден живым. Об этом сообщили на сайте поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт».

«Найден, жив», — рассказали представители объединения добровольцев.

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Эту информацию подтвердили и сотрудники «Пензфильммаша». Их процитировали в Telegram-канале. Бординов участвует в большинстве сериалов, снятых этой кинокомпанией. По данным представителей организации, актер вернулся домой 13 января, самостоятельно. Также коллеги Бординова по съемочной площадке отметили, что никаких криминальных моментов в пропаже мужчины нет.

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Актер пропал 9 января, в Пензе. Причина этой ситуации пока неизвестна.

Помимо съемок в сериалах «Пензфильммаша», Бординов ведет блог. Ранее мужчина участвовал в выступлениях команды «Сура», на площадке Высшей лиги КВН. Среди его работ в качестве актера — веб-сериалы «Красавица и чудовище» и «Зема».