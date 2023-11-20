Происшествия 20 ноября 2023, 15:12 Актер Владимир Носик поскользнулся и разбил голову в Москве Shot: актер Владимир Носик разбил голову после падения на улице в Москве РИА «Новости»

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С актером Владимиром Носиком произошел несчастный случай в Москве: он поскользнулся и упал. Его госпитализировали с рассечением брови и открытой раной головы. О происшествии сообщил Telegram-канал Shot.

По информации канала, 75-летний артист из популярного сериала «Гостья из будущего» поскользнулся вечером возле своего дома на Васильевской улице. Свидетели происшествия помогли ему вызвать скорую помощь.

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Актеру наложили швы, но он отказался от госпитализации. Директор артиста отказалась давать более подробную информацию о его состоянии.

«Пока никакую информацию я не могу дать без его разрешения», — сообщила она.

В последнее время Носик снимался в проектах «СольФасоль» и «Моя любимая свекровь. Московские каникулы».

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