Актер сериалов про полицейских рискует сам оказаться за решеткой
24-летний актер сериалов «Товарищи полицейские» и «Мент в законе» Василий Шендаров вынес 500 тысяч рублей из офиса «Билайн», сообщил сайт «Комсомольская правда».
Проблемы с актерской карьерой подтолкнули молодого человека к случайным заработкам. Последним его местом работы стал офис «Билайн».
В четверг, 17 октября, Шендаров отошел в служебное помещение, пробыл там несколько минут, а затем покинул офис и уже не вернулся. Спустя час сотрудники обнаружили пропажу 500 тысяч рублей из сейфа, стоявшего в подсобке.
Молодой человек сначала не отвечал на звонки, а после отключил телефон. Коллеги сразу же обратились в полицию, а вечером того же дня подозреваемого задержали. На Василия Шендарова завели уголовное дело за кражу в крупном размере.