Актер сериалов про полицейских рискует сам оказаться за решеткой

Проблемы с актерской карьерой подтолкнули молодого человека к случайным заработкам. Последним его местом работы стал офис «Билайн».

В четверг, 17 октября, Шендаров отошел в служебное помещение, пробыл там несколько минут, а затем покинул офис и уже не вернулся. Спустя час сотрудники обнаружили пропажу 500 тысяч рублей из сейфа, стоявшего в подсобке.

Молодой человек сначала не отвечал на звонки, а после отключил телефон. Коллеги сразу же обратились в полицию, а вечером того же дня подозреваемого задержали. На Василия Шендарова завели уголовное дело за кражу в крупном размере.