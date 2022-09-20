Появилось видео с места смертельного ДТП с участием актера Сергея Пускепалиса | 360°

Все новости

Эксклюзив

20 сентября 2022, 14:26

«Не играл, а жил». Актер Дужников рассказал о работе с Сергеем Пускепалисом

Подмосковье

20 сентября 2022, 14:22

Жители Богородского округа помогли убрать мусор в лесу в Волхонке

Реклама

Эксклюзив

20 сентября 2022, 14:20

«Многие дети работают наблюдателями». Как ВСУ используют подростков в зоне спецоперации

Власть

20 сентября 2022, 14:14

Путин обвинил ЕС в цинизме

Знаменитости

20 сентября 2022, 14:11

Появилось фото с места ДТП, в котором погиб Сергей Пускепалис

Подмосковье

20 сентября 2022, 14:07

Школьники Подмосковья смогут бесплатно обучиться программированию благодаря проекту «Код будущего»

Подмосковье

20 сентября 2022, 13:55

Завод оборудования для котельных появится в Лобне в 2024 году

Подмосковье

20 сентября 2022, 13:54

Свыше 4 тысяч человек обратились на горячую линию по отоплению в Подмосковье за неделю

Общество

20 сентября 2022, 13:53

Эксперт Шикова рассказала родителям, как можно помочь ребенку с уроками

Происшествия

20 сентября 2022, 14:21

Появилось видео с места смертельного ДТП с участием актера Сергея Пускепалиса

Читать 360tv в

В Сети появилось видео с места смертельного ДТП, в котором погиб актер и режиссер Сергей Пускепалис. На кадры попал автомобиль, в котором передвигался Заслуженный артист России.

Движение в месте аварии сильно затруднилось. Автомобили объезжают грузовик и минивэн, в котором был Пускепалис. В результате ДТП серьезно пострадала кабина фуры, а минивэн Пускепалиса оказался перевернутым.

Реклама

Ранее стало известно, что актер попал в аварию на 201-м километре дороги М-8 в Ярославской области. По предварительным данным, столкнулись два автомобиля. Погиб Сергей Пускепалис и еще один человек. Водитель фуры получил серьезные травмы, его госпитализировали, он находится в отделении реанимации.

Реклама

Заслуженному артисту России было 56 лет. В 1999 году он получил звание заслуженного артиста России, а последние годы являлся художественным руководителем Ярославского театра драмы имени Волкова. Широкую известность получил благодаря ролям в фильмах, среди которых «Как я провел этим летом», «Битва за Севастополь», «Елки», «Метро» и многие другие.

ДТП

Актеры

0

0

0

0

0

0

Реклама

Реклама