Появилось видео с места смертельного ДТП с участием актера Сергея Пускепалиса | 360°

Происшествия 20 сентября 2022, 14:21 Поделиться Telegram

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Viber Появилось видео с места смертельного ДТП с участием актера Сергея Пускепалиса

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В Сети появилось видео с места смертельного ДТП, в котором погиб актер и режиссер Сергей Пускепалис. На кадры попал автомобиль, в котором передвигался Заслуженный артист России.

Движение в месте аварии сильно затруднилось. Автомобили объезжают грузовик и минивэн, в котором был Пускепалис. В результате ДТП серьезно пострадала кабина фуры, а минивэн Пускепалиса оказался перевернутым.

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Ранее стало известно, что актер попал в аварию на 201-м километре дороги М-8 в Ярославской области. По предварительным данным, столкнулись два автомобиля. Погиб Сергей Пускепалис и еще один человек. Водитель фуры получил серьезные травмы, его госпитализировали, он находится в отделении реанимации.

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Заслуженному артисту России было 56 лет. В 1999 году он получил звание заслуженного артиста России, а последние годы являлся художественным руководителем Ярославского театра драмы имени Волкова. Широкую известность получил благодаря ролям в фильмах, среди которых «Как я провел этим летом», «Битва за Севастополь», «Елки», «Метро» и многие другие.

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