Актер Пол Херман умер в день своего 76-летия

Актер, известный по сериалу «Клан сопрано», Пол Херман умер в Нью-Йорке. В день смерти ему исполнилось 76 лет. Об этом сообщила газета «Известия» со ссылкой на Hollywood Reporter.

Причина смерти пока неизвестна.

«Мы глубоко опечалены потерей нашего любимого Пола Хермана. Настоящий персонаж на экране и за его пределами», — сказал представитель актера.

Херман начал актерскую карьеру в возрасте 40 лет. В 1982 году он снялся в фильме «Дорогой мистер Чудесный». Также он известен по таким фильмам 80-х, как «Легкие деньги», «Хлопковый клуб», «Пурпурная роза Каира» и «Дни радио». Позже актер получил роль в сериале «Клан сопрано».

Ранее актер Игорь Жижикин вспомнил свое знакомство с голливудским актером Брюсом Уиллисом. Это случилось в Лас-Вегасе на открытии ресторана Hollywood. Туда его пригласил Арнольд Шварценеггер. Жижикин отметил, что Уиллис не особо выделяется среди других голливудских знаменитостей.

«Я за него как за индивидуального актера никогда не цеплялся. Это какая-то эпоха Голливуда, но в Голливуде такое огромное количество величайших актеров, что я его не выделял», — отметил артист.