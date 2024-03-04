Происшествия 04 марта 2024, 12:08 Актер озвучания «Звездных войн» умер на фестивале ужасов Актер озвучания Марк Додсон умер от сердечного приступа на фестивале ужасов

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Актер Марк Додсон, озвучивший персонажей в «Звездных воинах» и «Гремлинах», умер от сердечного приступа на фестивале ужасов Horror Con. Об этом сообщила «Российская газета» со ссылкой на агентство Stellar Appearances и TMZ.

Артист скончался в субботу, в день своего 64-летия. По словам дочери Додсона, Сиары, он умер в Индиане, где принимал участие в мероприятии Horror Con. Девушка сообщила, что причиной смерти стал сердечный приступ во сне.

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Додсон, начавший свою карьеру в 1980-х, озвучил множество фильмов, видеоигр и телесериалов. В списке его работ — «Возвращение Джедая», «Пробуждение силы» и «Эвоки: Битва за Эндор» из вселенной «Звездных войн», обе части «Гремлинов» (включая озвучку могвая в первой части), «Черный Плащ» и многие другие.