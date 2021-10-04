Актер Николай Лещуков заявил, что певца Игоря Талькова убил телохранитель Азизы

Актер Николай Лещуков рассказал, кто на самом деле убил певца Игоря Талькова. По его словам, это сделал телохранитель певицы Азизы — его имя Лещуков назвал в последнем выпуске программы «Новые русские сенсации» в эфире НТВ.

По словам Лещукова, Азиза сказала своему охраннику Игорю Малахову попросить Талькова выступить вместо нее на разогреве одного из концертов в «Юбилейном» в Петербурге. Во время разговора между Малаховым и исполнителем разгорелся конфликт, в результате чего первый выстрелил. До откровения Лещукова долгое время считалось, что певца убил концертный директор Валерий Шляфман, покинувший Россию.

Лещуков рассказал о диалоге, в котором Малахов во всем признался и посетовал, что этот случай сломал его жизнь.

«До этого я посмотрел фильм-расследование по поводу убийства Талькова. Я ему говорю: „Вот опять показывали“», — вспомнил Лещуков. По его словам, на это экс-телохранитель ответил: «Кто убил, кто убил? Да я убил!»

Актер отметил, что Малахов очень жалел о произошедшем и уверял, что не хотел никаких скандалов.

Ранее семья покойного подала иск о клевете против Азизы. По словам адвоката певца Нины Авериной, Азиза говорила, что Тальков вез ее к «криминальному авторитету» и высадил из автомобиля, когда та отказалась ехать. Аверина была намерена защищать в суде честь и достоинство Талькова и подала заявление.

Российского исполнителя Игоря Талькова застрелили 6 октября 1991 года в ДС «Юбилейный» в Санкт-Петербурге. Трагедия произошла за кулисами перед выходом певца на сцену.