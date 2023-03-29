Происшествия 29 марта 2023, 20:56 Актер нанес себе порезы на сцене театра в Бурятии Власти Бурятии выясняют причины, по которым актер нанес себе увечья прямо на сцене Публичное достояние

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В Бурятии актер во время поклона после спектакля «Театр. Изнанка» пытался нанести себе смертельные ранения. В настоящее время причины инцидента устанавливаются, сообщила пресс-служба республиканского правительства в Telegram-канале.

«Обстоятельства произошедшего во время спектакля в Русском драматическом театре выясняются. Жизни артиста ничто не угрожает», — уточнили в публикации.

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Накануне в социальных сетях появились кадры, на которых актер театра имени Н. А. Бестужева Артур Шувалов стал наносить себе увечья на глазах у зрителей и коллег. Перед этим он заявил, что на протяжении года его пытаются уволить.

По данным Telegram-канала «Весь Улан-Удэ», спектакль «Театр. Изнанка» поставил бывший художественный руководитель труппы Сергей Левицкий. Он покинул поста худрука год назад, а на эту должность назначили Вячеслав Дьяченко.

Не всем актерам понравились перемены в руководстве. По некоторым данным, Шувалова, протестовавшего с остальными, пытались уволить с мая 2022 года.