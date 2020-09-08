Актер Леонид Барац прокомментировал приговор Ефремову

Он отметил, что, если адвокаты смогут обжаловать приговор и уменьшить срок, то это стоит сделать. Барац подчеркнул, что он гуманный человек, поэтому понимает, что Ефремов просто «заблудился».

«Миша заблудился, и со своей эмоциональной яркостью и иногда распущенностью перешел границу и сделал страшное. Я не очень понял, почему после признания вины как-то он в другую сторону ушел, и — очевидно, на поводу у своего адвоката — говорил о том, что не помнит, было это или не было», — пояснил актер.

По его словам, Ефремов очень совестливый человек, но, как и любой другой, занервничал в подобной ситуации, поэтому осуждать его он не станет.

Барац также выразил надежду, что осужденный Ефремов будет примерно себя вести и его отпустят раньше времени.