14 октября 2021, 12:41
Актер из сериала «Земский доктор» Долженков умер в возрасте 74 лет
Театр на Юго-Западе: актер Валерий Долженков умер в больнице
Актер, известный по сериалу «Земской доктор», Валерий Долженков умер в больнице в возрасте 74 лет. Об этом сообщило ИА Nation News со ссылкой на сайт «Театра на Юго-Западе».
Причина смерти Долженкова пока не известна. В театре он работал с 1994 года.
В учреждении отметили его профессионализм.
«Двигался на сцене в любом возрасте он так, что вполне мог дать фору молодым», — говорится в сообщении театра.