Актер из сериала «Земский доктор» Долженков умер в возрасте 74 лет

Актер, известный по сериалу «Земской доктор», Валерий Долженков умер в больнице в возрасте 74 лет. Об этом сообщило ИА Nation News со ссылкой на сайт «Театра на Юго-Западе».

Причина смерти Долженкова пока не известна. В театре он работал с 1994 года.

В учреждении отметили его профессионализм.

«Двигался на сцене в любом возрасте он так, что вполне мог дать фору молодым», — говорится в сообщении театра.