Актер Тайлер Сандерс, который сыграл в эпизоде сериала «Бойтесь ходячих мертвецов», скончался в возрасте 18 лет. Об этом сообщило издание TMZ со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Установлено, что молодого человека нашли мертвым в его доме в Лос-Анджелесе 16 мая. Точная причина смерти пока неизвестна, в ближайшее время медики проведут вскрытие тела.

По предварительным данным, признаков насильственной смерти не обнаружено. Правоохранители выяснят все подробности происшествия.

Сандерс начал актерскую карьеру восемь лет назад. В России молодой человек был известен по эпизодической роли в сериале «Ходячие мертвецы». Также актер принимал участие в проекте «9-1-1: Одинокая звезда» и был номинирован на премию «Эмми» за роль Лео в сериале «И немного волшебства: Город загадок».