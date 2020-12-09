Актер из «Молодежки» попал в аварию

По данным сайта «Дни.ру», Банифатов рассказал, что виновником аварии стал водитель за рулем грузовика. В результате пострадала пассажирка актера. Она получила травму руки.

Банифатов рассказал, что рад тому, что ситуация закончилась относительно благополучно, без жертв. Также он пожаловался, что его дорогой автомобиль разбит.