09 декабря 2020, 17:23
Актер из «Молодежки» попал в аварию
Актер, известный по сериалу «Молодежка», Евгений Банифатов попал в аварию в Волгограде. Об этом сообщило издание StarHit.
По данным сайта «Дни.ру», Банифатов рассказал, что виновником аварии стал водитель за рулем грузовика. В результате пострадала пассажирка актера. Она получила травму руки.
Банифатов рассказал, что рад тому, что ситуация закончилась относительно благополучно, без жертв. Также он пожаловался, что его дорогой автомобиль разбит.