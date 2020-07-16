Актер из «Доктора Кто» Морис Роевз скончался

За свою 60-летнюю карьеру Роевз снялся в сотнях фильмов и сериалов, также он играл в театре. Наиболее известен он по ролям в «Макбете», «Молокососах», «Докторе Кто», «Темных силах», «Звездном пути: Следующее поколение», «Она написала убийство» и «Спасателях Малибу».

Последней работой Роевза стали съемки в сериале BBC «Гнездо», который вышел в этом году.