Актер из «Американской истории ужасов» Лесли Джордан погиб в ДТП | 360°

Происшествия 25 октября 2022, 00:20 Актер из «Американской истории ужасов» Лесли Джордан погиб в ДТП Fox News: актер Лесли Джордан погиб в ДТП Википедия

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Американский актер Лесли Джордан стал жертвой ДТП, которое произошло в американском городе Лос-Анджелес. Звезде сериалов было 67 лет, сообщил Fox News.

Как рассказали телеканалу в полиции города, авария случилась сегодня утром в районе Голливуд. По предварительной информации, автомобиль актера протаранил стену одного из зданий.

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«Мир, определенно, стал сегодня намного более темным местом без любви и света Лесли Джордана», — процитировал Fox News слова агента артиста Дэвида Шола.

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Издание TMZ со ссылкой на источник в полиции написало, что актер почувствовал резкое недомогание за рулем - это и стало причиной ДТП.

Актер Лесли Джордан сыграл несколько десятков ролей в различных фильмах и сериалах, в том числе «Американская история ужасов», «Прислуга», «Уилл и Грейс» и других. Кроме того, Джордан также написал несколько книг, среди них пьеса «Затерянные в отеле Першинг Пойнт».

Ранее стало известно о смерти 72-летнего актера Робби Колтрейна. Он запомнился многим по роли Хагрида в серии фильмов о Гарри Поттере.