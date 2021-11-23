Актер Игорь Скляр попал в больницу после аварии в Петербурге

Автомобили Audi и Jaguar столкнулись на Лиговском проспекте в центре Санкт-Петербурга. За рулем одной из иномарок находился народный артист России Игорь Скляр. Об этом сообщила «Фонтанка» со ссылкой на самого актера.

Момент столкновения иномарок опубликовал Telegram-канал «Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер».

На опубликованных кадрах видно, как едущий по дороге Jaguar на скорости врезается в сдающий назад внедорожник Audi.

Актер Игорь Скляр подтвердил, что в момент аварии он находился за рулем Jaguar. После столкновения его забрали в больницу.

«Машина с шестого этажа упала. <…> Дальше темнота, дым, подушки, сирены, реанимация. И вот голова лежит на столике и с вами разговаривает», — привела его слова «Фонтанка».

Актер отметил, что за рулем внедорожника была девушка. Сам он попросил не беспокоить медиков, отметив, что в целом с ним все хорошо.

Игорь Скляр — советский и российский актер театра и кино, певец и музыкант. Зрители помнят его по главной роли в фильме «Мы из джаза», а также по знаменитой песне «Комарово».