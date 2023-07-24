24 июля 2023, 08:39
«Акт международного терроризма». МИД России — об атаке дронами в Москве
Представитель МИД Захарова назвала атаку БПЛА на Москву актом международного терроризма
Киевский режим совершил акт международного терроризма, атаковав Москву при помощи беспилотников. Об этом заявила телеканалу RTVI представитель МИД России Мария Захарова.
«Акт международного терроризма», — сказала она в ответ на просьбу оценить от имени министерства произошедшее в Москве 24 июля.
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Военные при помощи средств радиоэлектронной борьбы обезвредили два БПЛА. Дроны упали на улице Лихачева в Южном административном округе и на Комсомольском проспекте в Хамовниках. Никто не пострадал. В первом случае беспилотник выбил остекление на площади 60 квадратных метров в 19-этажном бизнес-центре, во втором — окна в жилом доме.
В Крыму сбили 11 беспилотных летательных аппаратов. Они повредили частный дом в Кировском районе и склад боеприпасов в Джанкойском районе. Власти объявили эвакуацию жителей в радиусе пяти километров, перекрыли проезд по трассе Джанкой — Симферополь и железной дороге в Джанкойском районе.
Беспилотники
Мария Захарова
МИД РФ
Москва 2023
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