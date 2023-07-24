Происшествия 24 июля 2023, 08:39 «Акт международного терроризма». МИД России — об атаке дронами в Москве Представитель МИД Захарова назвала атаку БПЛА на Москву актом международного терроризма Телеканал «360»

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Киевский режим совершил акт международного терроризма, атаковав Москву при помощи беспилотников. Об этом заявила телеканалу RTVI представитель МИД России Мария Захарова.

«Акт международного терроризма», — сказала она в ответ на просьбу оценить от имени министерства произошедшее в Москве 24 июля.

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Военные при помощи средств радиоэлектронной борьбы обезвредили два БПЛА. Дроны упали на улице Лихачева в Южном административном округе и на Комсомольском проспекте в Хамовниках. Никто не пострадал. В первом случае беспилотник выбил остекление на площади 60 квадратных метров в 19-этажном бизнес-центре, во втором — окна в жилом доме.

В Крыму сбили 11 беспилотных летательных аппаратов. Они повредили частный дом в Кировском районе и склад боеприпасов в Джанкойском районе. Власти объявили эвакуацию жителей в радиусе пяти километров, перекрыли проезд по трассе Джанкой — Симферополь и железной дороге в Джанкойском районе.