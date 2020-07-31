31 июля 2020, 13:28
Аксенов выразил соболезнования семьям погибших в ДТП в Крыму
Глава Крыма Сергей Аксенов написал в соцсетях пост, в котором выразил соболезнования родным погибших в жутком ДТП в Крыму. Об этом сообщил портал «Свободная пресса».
Авария произошла неподалеку от Белогорска. В результате столкновения микроавтобуса Mercedes-Benz Sprinter и КамАЗа погибли девять человек. По предварительным данным, водитель грузовика уснул за рулем.
«Наши врачи делают все возможное, чтобы помочь пострадавшим, задействованы все необходимые силы и ресурсы. Выражаю искренние соболезнования семьям погибших», — написал Аксенов.