Аксенов выразил соболезнования семьям погибших в ДТП в Крыму

Авария произошла неподалеку от Белогорска. В результате столкновения микроавтобуса Mercedes-Benz Sprinter и КамАЗа погибли девять человек. По предварительным данным, водитель грузовика уснул за рулем.

«Наши врачи делают все возможное, чтобы помочь пострадавшим, задействованы все необходимые силы и ресурсы. Выражаю искренние соболезнования семьям погибших», — написал Аксенов.