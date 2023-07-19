Происшествия 19 июля 2023, 19:37 Аксенов рассказал Путину о ситуации с пожаром на полигоне в Крыму Аксенов рассказал Путину, что при пожаре на полигоне в Крыму взорвалась часть боеприпасов РИА «Новости»

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На складе после пожара в Кировском районе Крыма сдетонировала часть боеприпасов. Об этом глава региона Сергей Аксенов сообщил президенту России Владимиру Путину в докладе о возгорании на полигоне в ходе совещания с членами правительства.

По словам Аксенова, после оценки ситуации было принято решение эвакуировать жителей четырех населенных пунктов — в общей сложности, около 2200 человек.

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Путин поручил оказать максимальную помощь жителям Крымского района после возгорания на полигоне. Также он заявил, что предстоит разобраться с причинами пожара.

Жителей сел Кринички, Абрикосовка, Айвазовское и Приветное эвакуировали в пункты временного размещения на базе школ поселков городского типа Первомайское и Кировское. Проезд по трассе «Таврида» также частично закрыли.

Возгорание на полигоне в Кировском районе Крыма произошло 19 июля. В результате ЧП никто не пострадал.