Важное 19 июля 2023, 13:53 Аксенов оповестил Кремль о пожаре на полигоне в Крыму Пресс-секретарь Песков: Путину оперативно доложили о пожаре на полигоне в Крыму РИА «Новости»

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Президент России Владимир Путин получил доклад о возгорании на полигоне в Крыму. Глава региона Сергей Аксенов оперативно сообщил о случившемся и держал руководство страны в курсе событий, сообщил на брифинге пресс-секретарь Дмитрий Песков. Его процитировал ТАСС.

«Разумеется, это докладывают президенту. [Сергей] Аксенов очень оперативно отреагировал. Мы знаем, что там было возгорание. Меры экстренно принимаются, ситуация уточняется», — сказал официальный представитель Кремля.

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Возгорание на полигоне в Кировском районе Крыма произошло 19 июля. Огонь не повредил гражданскую инфраструктуру, никто не пострадал, сообщил RT.

Жителей сел Кринички, Абрикосовка, Айвазовское и Приветное решили эвакуировать в пункты временного размещения на базе школ поселков городского типа Первомайское и Кировское. Проезд по трассе «Таврида» частично закрыли.

Видео с места пожара показали в соцсетях. Председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов сообщил, что со стороны полигона раздавались взрывы.