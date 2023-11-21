Происшествия 21 ноября 2023, 12:49 Аксенов назвал сроки восстановления электроснабжения в Крыму Аксенов: электроснабжение в Крыму планируют восстановить к вечеру 21 ноября РИА «Новости»

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Электроснабжение в Черноморском и Симферопольском районах Крыма, отключившееся из-за непогоды, планируют восстановить к вечеру 21 ноября. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов в своем Telegram-канале.

Аксенов отметил, что на полуострове продолжают устранять последствия штормового ветра и сильных осадков. По данным на утро 21 ноября, без электроэнергии оставались около тысячи абонентов в Черноморском и Симферопольском районах, указал глава Крыма.

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«Задействованы 36 аварийных бригад ГУП РК „Крымэнерго“, электроснабжение планируется восстановить к вечеру», — сообщил Аксенов.

Он добавил, что из-за непогоды также подтопило несколько домов на южном берегу полуострова. Органы власти на местах занимаются этим вопросом, отметил глава республики. Вводить режим чрезвычайной ситуации на территории региона не планировали.

Мощный шторм накрыл Крым в ночь на 19 ноября. Сильные осадки в регионе сопровождались ветром до 30 метров в секунду. Стихия лишила электроснабжения почти 39 тысяч абонентов.