Маньяк-молоточник из Иркутска Никита Лыткин хотел симулировать суицид, но в результате погиб. Об этом написала Lenta.ru со ссылкой на источник в полиции.

«Установлено, что Лыткин перед смертью требовал смягчения условий отбытия наказаний и несколько раз угрожал самоубийством. Очередная попытка носила явно демонстрационный характер, но заключенный перестарался», — рассказал источник издания среди правоохранителей.

Управление ФСИН проводит проверку по факту смерти Лыткина.

Всего академовских убийц было двое — Лыткин и Артем Ануфриев. Им вменяют девять убийств с помощью молотков и холодного оружия. Оба были признаны вменяемыми и получили реальные сроки.

Профессор криминалистики Анатолий Кустов ранее заявил «360», что главной причиной самоубийств подобных маньяков, совершавших жестокие преступления, является непереносимость изоляции. По его мнению, если колония находится, например, на лесоповале, то у заключенных есть возможность выплеснуть свою энергию и эмоциональное напряжение в тяжелом труде. Если же такой работы нет, возможен иной сход.