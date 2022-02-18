Академия МЧС загорелась в Москве

Пожар вспыхнул в академии государственной пожарной службы (ГПС) МЧС России в Москве. О возгорании «360» сообщил источник в экстренных службах.

По словам собеседника, пожар начался в здании на улице Бориса Галушкина на северо-востоке столицы. Огонь заметили на третьем этаже одного из корпусов академии. В итоге очаг оказался в вентиляционной шахте.

Сначала площадь пожара оценили примерно в 20 квадратных метров, но затем уточнили, что цифра составляет 50 квадратных метров. Позже информацию о пожаре подтвердили в ГУ МЧС России по Москве.

«Выезд такой есть. Подразделения сейчас на месте работают. Дальнейшая информация уточняется», — сказали «360» в главке.

Пожарным уже удалось локализовать возгорание. Все причины и обстоятельства пожара предстоит выяснить специалистам.