Происшествия 23 января 2023, 14:13 Агрессивный пациент пытался задушить врача в больнице Ленобласти

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В больнице в Сланцах Ленинградской области пациент внезапно набросился на врача и пытался его задушить. Об этом сообщили «Невские новости» со ссылкой на местные СМИ.

Мужчину доставили в больницу утром в воскресенье, 22 января. Но пациент набросился на сотрудника больницы, стал его избивать и пытался задушить. В итоге врачу понадобилась медицинская помощь. Ему диагностировали сотрясение головного мозга и кровоподтеки на шее.

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Буйного пациента удалось скрутить. Его передали полиции. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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